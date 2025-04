Frelo knackt die Marke von drei Millionen Ausleihen

Frühjahrsputz bei den Ausleih-Stationen

Fahrradvermietsystem setzt Wachstumskurs fort

Fast genau sechs Jahre nach dem Start von Frelo hat das Fahrradvermietsystem bei den Ausleihen die Drei-Millionen-Marke überschritten. Mitte April war es soweit. Die Entwicklung der Nutzungszahlen zeigt dabei einen klaren Trend – weiter nach oben: Seit dem Start von Frelo am 17. Mai 2019 dauerte es etwas mehr als drei Jahre für die erste Million. Zwischen der ersten und der dritten Million lagen weniger als drei Jahre.Pünktlich zum Frühling hat die Betreiberfirma nextbike unterdessen alle Frelo-Stationen einem umfassenden Frühjahrsputz unterzogen. Dabei tauschte nextbike unter anderem rund 400 Stationskappen an den sogenannten Andockplätzen. Die Mitarbeitenden entfernten außerdem Aufkleber, Laub, Müll, Unkraut und Graffiti und beklebten die Hinweistafeln der Ausleihstationen zum Teil neu.Auch im Winter hatte Frelo mit jeweils mehr als 25.000 Fahrten in den Monaten von Januar bis März hohe Ausleihzahlen. Die Rekorde fallen dabei naturgemäß im Sommer. Mit 83.000 Ausleihen war der Juli 2024 der Monat mit der höchsten Nachfrage nach den Mietfahrrädern. Mit 755.000 Ausleihen war 2024 das Gesamtjahr mit den meisten Ausleihen.Aktuell sind fast 88.000 registrierte Nutzer*innen aktiv – ein Zeichen für die breite Akzeptanz und Beliebtheit des Angebots in Freiburg.Frelo wächst aber nicht nur bei den Ausleihzahlen, sondern auch ins Umland. Nebensind ab 2026 folgende Gemeinden mit dabei: ImBad Krozingen, Schallstadt, Ebringen, Staufen, Kirchzarten, Bötzingen, Gottenheim, March, Umkirch, Merzhausen, Gundelfingen und der Gewerbepark Breisgau. ImEmmendingen, Sexau, Denzlingen, Vörstetten, Reute, Elzach, Kenzingen.Koordiniert wird das Frelo-Angebot vom Mobilitätsmanagement von VAG und RVF.