Frelo: Zum 3. Geburtstag die eine millionste Ausleihe

Fast exakt drei Jahre nach seinem Start am 17. Mai 2019 wurde bei dem unter Regie der Freiburger Verkehrs AG (VAG) laufenden Fahrradvermietsystem Frelo die eine millionste Ausleihe verbucht. Baubürgermeister Martin Haag sowie die VAG Vorstände Stephan Bartosch und Oliver Benz überreichten der Jubiläumskundin Linn Leimbach am 2. Juni einen Blumenstrauß und eine persönliche Frelo- Freifahrt – inklusive LastenFrelo – für den Rest des Jahres.



Vor drei Jahren startete die Betreiberfirma nextbike mit 56 Stationen und 400 Rädern. Mittlerweile ist das System auf 86 Frelo-Stationen mit 615 Frelos angewachsen. Und die nächste Erweiterung um 100 Räder ist bereits beschlossene Sache. Hinzu kommen noch seit Mitte April des vergangenen Jahres 20 LastenFrelos, die sich ebenfalls großer Beliebtheit erfreuen. Das Fahrradvermietsystem ist damit kontinuierlich gewachsen.



Bei der Geschenkübergabe bilanziert Baubürgermeister Prof. Haag: „Frelo hat eine hervorragende Entwicklung genommen. Der April war mit 47.247 Ausleihen ein neuer Rekordmonat und auch eine Millionen Leihen in drei Jahren sind eine stolze Zahl, die eindeutig zeigt, dass auch in der ÖPNV- und Fahrradstadt Freiburg der Bedarf für ein solches Angebot vorhanden ist.“



VAG Vorstand Benz unterstreicht dies nochmals ausdrücklich: „Egal wann und wo man sich in Freiburg bewegt – es begegnen einem immer auch Personen auf einem Frelo. Das Interesse an den Leihfahrrädern und deren Akzeptanz in der Bevölkerung waren von Beginn an riesig. Besonders freut es uns, dass Frelo über die Gemarkungsgrenzen von Freiburg hinaus gewachsen ist und es mittlerweile auch Frelo-Stationen in Gundelfingen, Umkirch und Merzhausen gibt.“



VAG Vorstand Bartosch betont: “ Frelo ist schnell als weiteres und auch zum ÖPNV ergänzendes Mobilitätsangebot angenommen worden und über die Jahre mit der Nachfrage gewachsen. Und für die VAG ist Frelo auch ein wichtiger Baustein im Konzept der digitalen Verknüpfung verschiedener Verkehrsangebote: Über unsere App VAG mobil ist ein großer Teil der umweltfreundlichen Mobilitätsangebote in der Stadt miteinander vernetzt. Wegeketten können aus den Angeboten erstellt und auch aus einer Hand gebucht werden. So sehen wir die Zukunft der Mobilität!“