Frelo-Freifahrt für Stadtradeln nutzen!

Im Rahmen von „Stadtradeln“ kann man am Samstag, den 10. Juli, die Frelos in Freiburg von Null Uhr bis Mitternacht kostenlos nutzen. Man benötigt dazu keinen Gutschein-Code, die Fahrten werden einfach nicht berechnet. Einzige Voraussetzung: Nutzerinnen und Nutzer müssen sich kostenlos in der VAGmobil App bei Frelo registrieren.



Wie bei jeder Fahrt mit einem privaten Fahrrad können auch mit dem Frelo zurückgelegte Kilometer für das Stadtradeln gesammelt werden.



Möglich auch, dass durch die Aktion der neue Rekordmonat direkt noch einmal übertroffen wird: Im vergangenen Juni wurden rund 40.700 Fahrten mit Frelos unternommen, so viele wie niemals zuvor!

