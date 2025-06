Freiburger Verkehrs AG (VAG): Zusätzliche Arbeiten an Fahrleitungsmasten im Bereich Sundgaubrücke – Ergänzung zur Gleiserneuerung in der Sundgauallee

Ab dem 16. Juni 2025 führt die Freiburger Verkehrs AG (VAG) ergänzende Arbeiten im Rahmen der Grundsanierung der Gleisanlagen an der Sundgauallee durch. Neben den bereits laufenden Maßnahmen in Landwasser und entlang der Sundgauallee werden nun auch Arbeiten an den Fahrleitungsmasten im Bereich der Sundgaubrücke umgesetzt.Im Zeitraum zwischen dem 16. Juni und voraussichtlich Mitte August 2025 werden im Zuge der stadtbahnseitigen Totalsperrung zwischen Moosweiher und Runzmattenweg insgesamt elf zusätzliche Fahrleitungsmasten außerhalb der bisherigen Baufelder ausgetauscht. Die Arbeiten erfolgen in mehreren Zeitfenstern. Dabei kommen provisorische Masten und Abfangungen zum Einsatz, unterstützt durch den Einsatz von Kranfahrzeugen mit unterschiedlichen Lastaufnahmen. Zur Durchführung der Maßnahmen sind temporäre Umleitungen im Bereich der Sundgaubrücke erforderlich. Einzelne Abbiegespuren müssen zeitweise gesperrt werden. Aus verkehrstechnischen Gründen wird ein wesentlicher Teil der Arbeiten in den Nachtstunden zwischen 0 und 5 Uhr ausgeführt.Aktuelle Informationen zur Baustelle finden Sie unter: www.vag-baustelle.de