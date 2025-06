Freiburger CSD: Fahrplanänderungen und bunte Haltestelle

Stadtbahnverkehr in der Innenstadt unterbrochen

Auch Buslinie 27 betroffen

Neu: Haltestelle in Regenbogenoptik zum CSD

Der Streckenabschnitt zwischen Stadttheater und Schwabentorplatz ist von 12.30 bis 20.50 Uhr unterbrochen

Fahrzeuge aus Richtung Littenweiler enden in diesem Zeitraum am Schwabentorplatz, von Landwasser kommend am Stadttheater

Von 12.30 bis 18.30 Uhr fahren zudem keine Fahrzeuge zwischen Bissierstraße und Stadttheater

Von 12.30 bis 20.50 Uhr ist der Abschnitt zwischen Europaplatz und Holzmarkt gesperrt

Fahrzeuge aus Richtung Günterstal enden an der Haltestelle Holzmarkt

Vom Hauptbahnhof kommend endet die Linie am Stadttheater

Von 12.30 bis 20.50 Uhr ist der Abschnitt zwischen Europaplatz und Holzmarkt gesperrt

Von 12.30 bis 18.20 Uhr ist zudem die Strecke Europaplatz – Tennenbacher Straße gesperrt

Fahrzeuge aus Richtung Haid enden an der Haltestelle Stadttheater

Von Zähringen kommend endet die Linie bis 18.30 Uhr an der Tennenbacher Straße, anschließend bis 20.50 Uhr am Europaplatz

Von 12.30 bis 20.50 Uhr ist der Abschnitt zwischen Europaplatz und Holzmarkt gesperrt

Fahrten aus Richtung Messe halten am Stadttheater, Fahrten aus Richtung Vauban am Holzmarkt

Von 10.20 bis 20.50 Uhr ist der Abschnitt zwischen Europaplatz und Erbprinzenstraße gesperrt

Fahrten aus dem Rieselfeld enden an der Erbprinzenstraße

Von 12.30 bis 18.20 Uhr kann die Bushaltestelle Europaplatz nicht angefahren werden. Die Buslinie 27 beginnt und endet in dieser Zeit an der Haltestelle Stadtgarten.

Am 21. Juni 2025 findet in Freiburg der Christopher-Street-Day (CSD) statt. Während der Parade durch die Innenstadt sind die Stadtbahnstrecken unterbrochen. Beeinträchtigungen gibt es auch bei der Buslinie 27.Linie 1:Linie 2:Linie 3:Linie 4:Linie 5:Buslinie 27:Anlässlich zum CSD in Freiburg wurde die Haltestelle Stadttheater mit zwei regenbogenfarbenen Stelen neu gestaltet.Mit der farbigen Umgestaltung zeigt die Freiburger Verkehrs-AG (VAG) ihre Unterstützung für Vielfalt, Toleranz und ein respektvolles Miteinander. Die Regenbogenfarben stehen international für die Rechte queerer Menschen und eine offene Gesellschaft.Die neue Gestaltung ist bewusst sichtbar gewählt – mitten im Zentrum der Stadt und in direkter Nähe zum Veranstaltungsort des CSD. Die farbige Stele bleibt auch über den CSD hinaus bestehen. Damit soll das Zeichen für Vielfalt im Stadtbild sichtbar bleiben.