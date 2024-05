Freiburg feiert fünf Jahre Frelo

Ausleihen seit Mai 2019: ca. 2,3 Mio.

Ausleihstärkster Monat: Juli 2023 mit 74.345 Ausleihen

Standort mit häufigsten Leihen: Hauptbahnhof (meiste Ausleihen) Rempartstraße (meiste Rückgaben)

95 Prozent der Fahrten dauern weniger als 30 Minuten Über die Hälfte aller Ausleihen dauerten weniger als 15 Minuten

Uhrzeit mit höchsten Ausleihzahlen: 18-19 Uhr

Die meisten Fahrten bleiben unter 2 km

Das Freiburger Fahrradvermietsystem Frelo feiert am 17. Mai seinen fünften Geburtstag. An den Start ging man damals mit knapp 400 Rädern an 35 Stationen – und begleitet von der ein oder anderen skeptischen Stimme nach dem Motto: „In Freiburg hat doch sowieso jede und jeder mindestens ein Fahrrad.“ Doch das Vermietsystem brummte von Anfang an und wuchs schnell. Heute zählt man rund 760 Räder und 100 Stationen; dazu noch, seit April 2021, 20 E-LastenFrelos. Mittlerweile wurden die rotweißen Räder bereits rund 2,3 Millionen Mal gebucht, und die Ausweitung ins Umland ist im Gange und beginnt Fahrt aufzunehmen. Schon heute gibt es Frelo-Stationen in Denzlingen, Reute, Vörstetten, Gewerbepark Breisgau. Ab dem Jahr 2026 werden sich zahlreiche Gemeinden aus den Landkreisen Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald dem Fahrradvermietsystem anschließen.Zur Feier des Geburtstages können am 17. Mai alle Frelos kostenlos ausgeliehen werden. Wer nicht ohnehin schon eine oder einer der bisher rund 70.000 dafür registrierten Personen ist, muss sich für die Leihe einmalig und vollkommen kostenlos in der App von nextbike anmelden.Wer an einem Gewinnspiel teilnehmen will, dessen Hauptpreis ein Deutschland-Ticket-Abo für 3 Monate ist, der sollte am 17. Mai dem Instagram-Kanal der VAG folgen. Hier wird es Hinweise auf ein verstecktes Frelo geben. Wer es findet, schickt per Instagram eine private Nachricht mit der Frelo-Nummer an die VAG.Im Oktober 2017 hatte der Gemeinderat die Einführung und den Aufbau eines öffentlichen Fahrradvermietsystems beschlossen und die VAG sowie die Verwaltung beauftragt, die für eine Inbetriebnahme im Jahr 2019 notwendigen Schritte umzusetzen. Nach einer Ausschreibung wurde die Leipziger Firma nextbike mit der Installation und dem Betrieb eines Vermietsystems beauftragt. Als Vertragspartnerin fungiert dabei die VAG. Die Stadt Freiburg stellt gemäß einem Gemeinderatsbeschluss für die Finanzierung des Systems einen Zuschuss von bis zu 300.000 Euro pro Jahr zur Verfügung.„Unser Ziel, das Mobilitätsangebot für die Freiburgerinnen und Freiburger sowie für die vielen Gäste der Stadt um einen weiteren Baustein zu erweitern, haben wir erreicht,“ freut sich Oberbürgermeister Martin Horn anlässlich des Geburtstages. „Gemeinsam mit der VAG machen wir es den Menschen in der Stadt damit noch leichter, ohne Auto komfortabel mobil zu sein. Frelo hat sich schnell enorm etabliert. Es ist ein wirklich wichtiges und starkes Angebot - und man kommt damit in Freiburg spontan und zügig von A nach B“Die VAG Vorstände Oliver Benz und Stephan Bartosch ergänzen: „Vor allem für Menschen, die mit Bus und Bahn in Freiburg unterwegs sind oder mit dem öffentlichen Verkehr nach Freiburg kommen, erweitert das Fahrradvermietsystem den Aktionsradius abseits der Haltestellen und stellt eine gute Ergänzung zum ÖPNV dar. Das rotweiße Rad wird sehr oft genau für diesen ‚letzten Kilometer‘ der Reisekette genutzt.“