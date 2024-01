Fasnet in St. Georgen: Linien 11 und 14 zeitweise umgeleitet

Am kommenden Sonntag, 28. Januar, findet im Stadtteil St. Georgen von 12 Uhr bis 16 Uhr eine Fasnets-Veranstaltung statt, für die die Buslinien 11 und 14 umgeleitet werden.



Die Buslinie 11 fährt von der Munzinger Straße kommend über die Haltestellen „Moosackerweg“, „St-Georgen - Schiff“ und die „Schopfheimer Straße“ nach Vauban - Innsbrucker Straße und dann weiter auf dem üblichen Linienweg zum Hauptbahnhof. In Fahrtrichtung Haid - Munzinger Straße verkehrt die Linie 11, ab Vauban - Innsbrucker Straße über die Haltestellen „Schopfheimer Straße“ und „Lörracher Straße“ und dann direkt über die Guildfordallee nach Haid – Munzinger Straße.



Die Linie 14 verkehrt bei Fahrten in Richtung Haid, die nicht durch das Gewebegebiet Haid führen, ab der Haltestelle “Am Kirchacker“ direkt über die Guildfordallee zur Endstadion „Munzinger Straße“. Die Haltestellen „Am Mettweg“, „Wihlerweg“, „St. Georgen - Schiff“, „Kalkackerweg“, „Besançonallee“ und „Moosackerweg“ können dann nicht angefahren werden. In der Gegenrichtung kann die Linie 14 ihren normalen Linienweg nehmen.



Bei Fahrten der Linie 14, die an der Munzinger Straße starten und nicht durch das Gewebegebiet Haid fahren gibt es ebenfalls keine Änderungen.