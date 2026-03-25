Fahrplanänderungen durch die Zeitumstellung auf Sommerzeit
Linien 1, 3, 4 und 5:
Die Fahrten zwischen 2 und 3 Uhr entfallen. Im Anschluss kann es technisch bedingt zu falschen Auskünften in der App und an den Haltestellenanzeigern kommen. Die Fahrzeuge fahren jedoch nach Fahrplan! Bei Abweichungen lohnt ein Blick in den Aushangfahrplan.
Linie N40:
Die Fahrten um 1.26 Uhr ab Haid, 1.40 Uhr ab Hauptbahnhof und 2.16 Uhr ab Haid entfallen. Die erste reguläre Fahrt ab Hauptbahnhof nach Munzingen ist um 3.10 Uhr neue Zeit.
Linie N41:
Die Abfahrt um 2.10 Uhr ab Hauptbahnhof entfällt. Die erste reguläre Fahrt ab Hauptbahnhof nach Niederrimsingen ist um 3.40 Uhr neue Zeit.