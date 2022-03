Fahrplanänderungen zum Freiburg Marathon

Der Freiburg Marathon am 3. April hat Auswirkungen auf alle Stadtbahnlinien sowie auf die Buslinie 14. Generell kann gesagt werden, dass die Innenstadt von etwa 9.30 Uhr bis ungefähr 15.30 Uhr für den Stadtbahnbetrieb gesperrt ist. Daraus ergeben sich die folgenden Änderungen:



Stadtbahn:



Die Stadtbahnlinie 1 ist etwa von 9.35 Uhr bis gegen 15.20 Uhr unterbrochen. Sie fährt von Littenweiler bis zur Schwabentorbrücke sowie von Landwasser bis zum Stadttheater.



Die Stadtbahnlinie 2 pendelt von etwa 9.40 Uhr bis gegen 15.25 Uhr zwischen Günterstal und Holzmarkt. Von Norden kommend beginnt die Linie 2 ab 9.55 Uhr erst an der Eichstetter Straße und fährt bis Stadttheater. In dieser Zeit fährt zwischen Eichstetter Straße und Gundelfinger Straße keine Stadtbahn.



Die Stadtbahnlinie 3 ist ebenfalls zwischen 9.35 Uhr und 15.15Uhr unterbrochen. Sie pendelt von Haid (Munzinger Straße) bis Stadttheater und von Vauban bis Holzmarkt.



Die Stadtbahnlinie 4 ist von 9.55 Uhr bis etwa 15. Uhr unterbrochen. Sie verkehrt von 9.12 Uhr bis 13.05 Uhr erst ab Technischer Fakultät und anschließend ab „Messe Freiburg“ bis „Stadttheater“. Der Abschnitt „Europaplatz“ und „Okenstraße“ wird in der Zeit von 0.55 bis 14.58 bedient.



Die Stadtbahnlinie 5 fährt im Zeitfenster von 9.32 Uhr und 15.20 Uhr zwischen den Haltestellen „Bollerstaudenstraße“ und „Erbprinzenstraße“.



Busbetrieb:



Im Busbetrieb ist nur die Linie 14 betroffen: Sie wird im Zeitfenster von 9 bis 14.20 Uhr ab „Belchenstraße“ über die Feldbergstraße und die Guildfordallee zur Haid („Munzinger Straße“) umgeleitet.



„Startnummer = Fahrausweis“:



Am 3. April haben die Teilnehmerausweise (Anmeldebestätigungen/ Startnummern) zum Freiburg Marathon ihre Gültigkeit als Fahrausweise in allen Verkehrsmitteln des Regio-Verkehrsverbundes-Freiburg (RVF). Dies für die einmalige Hin- und Rückfahrt zur Veranstaltung und frühestens drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn.