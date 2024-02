Fahrpläne am Fasnetswochenende und am Rosenmontag

Damit die Närrinnen und Narren die Fasnet in der Innenstadt ausgelassen feiern können und auch sicher wieder nach Hause kommen, hat die Freiburger Verkehrs AG (VAG) ihre Stadtbahnverkehre entsprechend angepasst. Dies gilt für die Straßenfastnacht am 10. und 11. Februar ebenso wie für den Rosenmontagsumzug am 12. Februar.



Die Buslinien der VAG sind nicht betroffen.



Straßenfasnet am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Februar:



Während der Straßenfastnacht am Samstag und am Sonntag, ist die Strecke zwischen Bertoldsbrunnen und Europaplatz von 9 Uhr bis 22 Uhr für den Stadtbahnverkehr gesperrt.



In dieser Zeit fährt die Stadtbahnlinie 4 von Zähringen kommend ab der Haltestelle „Europaplatz“ weiter als Linie 5 Richtung „Rieselfeld“ und umgekehrt.



Von der Messe kommend endet die Linie 4 am Bertoldsbrunnen und zwar an den Bahnsteigen der Stadtbahnlinie 1 in der Salzstraße.



Die Stadtbahnlinien 1,2 und 3 fahren an diesen beiden Tagen unverändert.



Rosenmontag, 12. Februar:



Wegen des Rosenmontagsumzugs sind die Stadtbahnlinien in der Innenstadt von 12.00 Uhr bis gegen 19.00 Uhr unterbrochen.



Die geänderten Linienführungen im Einzelnen:



Die Linie 1 pendelt zwischen Littenweiler und Schwabentor sowie zwischen Landwasser und Stadttheater.



Die Linie 2 verkehrt während des Umzuges von Günterstal bis Holzmarkt und vom Friedrich-Ebert-Platz kommend bis Stadttheater.



Die Linie 3 von Vauban kommend endet ebenfalls am Holzmarkt und von der Munzinger Straße kommend am Stadttheater.



Die Linie 4 fährt von der Messe kommend bis Stadttheater und von Zähringen kommend bis Europa-Platz.



Die Linie 5 endet vom Rieselfeld kommend an der Erbprinzenstraße.



Das VAG Kundenzentrum pluspunkt, Salzstraße 3, wie auch das Fundbüro der VAG bleiben am Rosenmontag geschlossen.

(lifePR) (