Fahrpläne am Fasnetswochenende und am Rosenmontag

Damit die Närrinnen und Narren ausgelassen feiern können und auch sicher wieder nach Hause kommen, hat die Freiburger Verkehrs AG (VAG) ihre Stadtbahnverkehre wieder entsprechend angepasst. Dies gilt für die Straßenfastnacht am 10. und 11. Februar ebenso wie für den Rosenmontagsumzug am 12. Februar.



Straßenfasnet am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Februar:



Zur Straßenfastnacht am Samstag, 10. Februar, werden die Stadtbahnlinien 2 und 4 miteinander verbunden. In der Zeit von 13.00 Uhr bis 19.00 Uhr fährt die Stadtbahnlinie 2 von Günterstal kommend bis zum Bertoldsbrunnen und wechselt dort die Liniennummer. Vom Bertoldsbrunnen aus fährt sie dann als Linie 4 zur Messe. Für den Rückweg gilt gleiches. Durch diese Fahrplanänderung verändern sich die Abfahrtszeiten an den Haltestellen zwischen den Endhaltestellen „Dorfstraße“ und „Technische Fakultät“ etwa eine Minute.



Von Norden kommend enden die Linien 2 und 4 jeweils an der Haltestelle „Siegesdenkmal“.



Am Sonntag, 11. Februar, gilt dieselbe Regelung wie am Samstag davor, allerdings in der Zeit von 11.00 bis 20.00 Uhr. Durch diese Fahrplanänderung verändern sich die Abfahrtszeiten an den Haltestellen zwischen den Endhaltestellen „Dorfstraße“ und „Technische Fakultät“ zwei bis drei Minuten später ab als sonst üblich.



Von Norden kommenden pendelt in dieser Zeit die Stadtbahnlinie 4 zwischen „Gundelfinger Straße“ und „Siegesdenkmal“.



Die Stadtbahnlinien 1,3 und 5 fahren an diesen beiden Tagen unverändert.



Rosenmontag, 12. Februar:



Die Stadtbahnlinien 1, 3 und 5 sind von 13.00 Uhr bis gegen 17.30 Uhr unterbrochen. Die Unterbrechung der Linien 2 und 4 dauert von 13.00 Uhr bis 18.30 Uhr.



Die geänderten Linienführungen im Einzelnen:



Alle Stadtbahnlinien werden während des Umzugs geteilt:



Die Linie 1 pendelt zwischen Littenweiler und Schwabentor sowie zwischen Landwasser und Stadttheater.



Die Linie 2 verkehrt auf ihrem Südast während des Umzuges von Günterstal bis Holzmarkt und auf dem Nordast von der Hornusstraße bis Siegesdenkmal



Die Linie 3 von Vauban kommend endet ebenfalls am Holzmarkt und von der Munzinger Straße kommend am Stadttheater.



Die Linie 4 fährt von der Messe kommend im 7,5-Minuten-Takt bis Stadttheater und von Zähringen kommend bis Siegesdenkmal.



Auch die Linie 5 endet in ihrem Südast am Holzmarkt. Von der Hornusstraße kommend verkehrt die Straßenbahn bis zum Technischen Rathaus und von dort wird sie für die Zeit der Sperrung zur Bissierstraße umgeleitet.

