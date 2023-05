Der Fahrgastbeirat Freiburg sucht neue Mitglieder. Das im Jahr 1999 ins Leben gerufene ehrenamtlich tätige Gremium vertritt die Interessen der Fahrgäste von Bus und Stadtbahn gegenüber der Freiburger Verkehrs AG (VAG).Wer regelmäßig Busse und Stadtbahnen in Freiburg nutzt, der oder die kennt die Wünsche und Erfordernisse der Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs. Dieses Expertenwissen wird im Fahrgastbeirat Freiburg gebündelt. Hier werden Anregungen und Verbesserungsvorschläge mit Vertreterinnen und Vertretern der Freiburger Verkehrs AG (VAG) diskutiert, um das Bus- und Stadtbahnangebot so nahe wie möglich an den Kundinnen und Kunden auszurichten.Die VAG ihrerseits informiert die Mitglieder des Beirates regelmäßig über geplante Neuerungen und Entwicklungen und gewährt tiefe Einblicke hinter die Kulissen eines modernen Nahverkehrsbetriebes.Die Mitarbeit im Fahrgastbeirat ist ehrenamtlich. Das Gremium trifft sich etwa fünf Mal im Jahr im VAG Zentrum mit Vertreterinnen und Vertretern der VAG zum Austausch. Diese zumeist dreistündigen Sitzungen finden in der Regel Dienstagsabends statt.kann man an die E-Mail-Adresse Fahrgastbeirat-Freiburg@gmx.de oder per Brief an Fahrgastbeirat c/o Andreas Hildebrandt, Freiburger Verkehrs AG, Besançonallee 99, 79111 Freiburg, richten. Bewerbungsschluss ist Freitag, der 2. Juni 2023.Neben einer kurzen Schilderung, wann und wo man den ÖPNV in Freiburg nutzt und warum man im Beirat mitarbeiten will, sollten aus der Bewerbung auch Alter, Geschlecht und die Wohnanschrift hervorgehen.