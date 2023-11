FR-Tiengen: Buslinien 33, 35 und 37 umgeleitet

Wegen Straßenbauarbeiten in der Vogteistraße müssen die Buslinien 33, 35 und 37 im Freiburger Ortsteil Tiengen vom 4. bis einschließlich 15. Dezember umgeleitet werden. In dieser Zeit kann die Haltestelle „Vogteistraße“ in beiden Fahrtrichtungen nicht angefahren werden.



In Richtung Munzingen geht die Fahrt dann durch die Maierbuckstraße, wo sich eine Ersatzhaltestelle befindet.



Von Munzingen kommend geht die Fahrt durch die Freiburger Landstraße und die Breisacher Straße zurück auf die Etzmattenstraße. In der Freiburger Landstraße wird die gleichnamige Ersatzhaltestelle bedient.