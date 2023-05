Donnerstag ab 23 Uhr: Stadtbahnlinie 1 nur bis Paduaallee

Wegen des Tausches eines Fahrleitungsmasten endet die Stadtbahnlinie 1 am kommenden Donnerstag, 11. Mai, ab 23 Uhr bis Betriebsschluss bereits an der Haltestelle „Paduaallee“. Ersatzweise fährt die Omnibuslinie 36 in dieser Zeit zwischen „Paduaallee“ und „Moosweiher“ mit einem Zwischenhalt an der Ersatzhaltestelle „Diakoniekrankenhaus“.