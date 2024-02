Dienstag: Linien 19 zeitweise nur bis „Lehen-Ziegelei“

Die Omnibuslinie 19 kann am kommenden Dienstag, 27. Februar, in der Zeit von 8 bis voraussichtlich 14 Uhr nicht bis zum Mundenhof fahren. Kurse, die ansonsten in Richtung des Tiergeheges unterwegs sind, enden in dieser Zeit an der Haltestelle „Lehen-Ziegelei“.

