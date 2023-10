Buslinien 33, 35 und 37 in Richtung Munzingen umgeleitet

Wegen Bauarbeiten müssen die Buslinien 33, 35 und 37 in Fahrtrichtung Munzingen in der Zeit von Montag, 30. Oktober, 8 Uhr bis Dienstag, 31. Oktober, 18 Uhr in Tiengen einen Umweg fahren. Aus diesem Grund wird die stadtauswärtige Haltestelle „Vogteistraße“ in dieser Zeit ans Ende der Maierbuckstraße verlegt werden. In Richtung Freiburg gibt es keine Änderungen.