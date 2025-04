Am Sonntag, 4. Mai 2025, findet in Freiburg-St. Georgen die traditionelle Reiterprozession Georgsritt statt. In der Zeit von 10.30 bis 12.30 Uhr werden dadurch die Buslinien 11 und 14 umgeleitet.



Folgende Haltestellen können für die Dauer der Prozession nicht angefahren werden: St. Georgen-Friedhof, St. Georgen-Kirche, Moosackerweg, Besançonallee, Schulstraße, St. Georgen-Schiff, Wihlerweg, Am Mettweg, Kalkackerweg, Obergasse, Cardinalweg, Kapellenwinkel, Schneeburgstraße und Gabelsberger Straße.



Die genauen Zeiten der Fahrplanänderungen können abweichen, da sie sich an der Sperrung durch die Reiterprozession orientieren.

