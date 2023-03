Buslinie 33 Richtung Freiburg in Opfingen umgeleitet

Wegen Kabelarbeiten muss die Omnibuslinie 33 in Opfingen stadteinwärts – also in Richtung Freiburg – von Montag, 20. März, an bis Ende des Monats über die Straße „Am Hausgarten“ umgeleitet werden. Die Haltestellen „Opfingen Rathaus“ und „Hofmattstraße“ werden in dieser Zeit nicht bedient und durch die Haltestellen „Gewerbestraße“ und „Im Hausgarten“ ersetzt.



Der Schulbus von der Falkenbergerstraße/ Paduaallee zur Hofmattstraße fährt über „Opfingen Rathaus“ und „Im Hausgarten“ zur Gewerbestraße.