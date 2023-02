Buslinie 32: Haltestelle „Gewerbestraße“ verlegt

Die Haltestelle „Gewerbestraße“ der Buslinie 32 in Freiburg-Opfingen muss vom 6. Februar an für voraussichtlich sieben Wochen wegen Bauarbeiten aus dem Burgweg um rund 100 Meter in die Gewerbestraße verlegt werden.



In dieser Zeit können die Busse nicht durch die Straße „Im Hausgarten“ fahren, sondern stattdessen von und zur Freiburger Straße in beiden Fahrtrichtungen über Am Wäldle und Gewerbestraße.