Buslinie 22 umgeleitet

Wegen Straßenbauarbeiten in der Tullastraße fährt die Buslinie 22 von Freitag, 11. November, 19 Uhr bis Sonntag, 13. November 8 Uhr von IKEA kommend nicht durch die Tullastraße, sondern durch die Robert-Bunsen-Straße. Dabei wird an den Haltestellen „Wöhlerstraße“ und Auerstraße“ gehalten. Entfallen werden in dem genannten Zeitraum dir Haltestellen „badenova“ und „Max-Planck-Institut“ sowie die stadtauswärtige Haltestelle „Schlachthof“.