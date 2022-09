Buslinie 22 mit verändertem Fahrtweg

Wegen Straßenarbeiten ist die Kreuzung Tullastraße/Hans-Bunte-Straße in der Zeit von Freitag, 23. September, ab 19 Uhr bis Montag, 26. September, um 5 Uhr komplett gesperrt. Deshalb ändert sich in dieser Zeit die Fahrtroute der Buslinie 22. Die Busse fahren dann in beide Richtungen über die Robert-Bunsen-Straße und halten an den Haltestellen „Wöhlerstraße“, „Auerstraße“ und „Stübeweg“. Nach dem Wochenende ist die Linienführung wieder wie vor den Straßenarbeiten.