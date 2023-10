Buslinie 11 stadteinwärts umgeleitet

Wegen Straßenbauarbeiten kann die Buslinie 11 in stadteinwärtiger Fahrtrichtung in der Zeit von Dienstag, 9. bis einschließlich 22. Oktober die Haltestellen „Schopfheimer Straße“, „Bauhöferstraße“ und „Fichtestraße“ nicht anfahren.



Der Linienweg in Richtung Stadtmitte verläuft nach der Haltestelle „Lörracher Straße“ durch die Lörracher Straße und weiter die Basler Straße bis zur regulären Haltestelle „Pressehaus“.



Vom Hauptbahnhof kommend – als in stadtauswärtiger Fahrtrichtung, können die Busse den gewohnten Linienweg nutzen.