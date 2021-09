Bushaltestelle "Schaub" verlegt

Die Bushaltestelle „Schaub“, die von der VAG-Linie 35 angedient wird, muss wegen Straßenbauarbeiten vom 24. September an in beiden Fahrtrichtungen um etwa 100 Meter in Richtung Norden bis hinter die Kreuzung mit der Bahlinger Straße verlegt werden. Bei der Ersatzhaltestelle wurde ein behelfsmäßiger Hochbordstein aufgebaut.



Während der rund drei Monat lang andauernden Verlegung werden die beiden Originalhaltestellen barrierefrei ausgebaut.

