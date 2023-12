Bus- und Straßenbahnverkehre der Freiburger Verkehrs AG an den Feiertagen





An Heiligabend und Silvester bietet die Freiburger Verkehrs AG folgendes Fahrplanangebot an.



Heiligabend



An Heiligabend gilt auf allen Linien der Freiburger Verkehrs AG (VAG) ein angepasster Sonntagsfahrplan, wobei die Stadtbahnlinien von 07:30 Uhr an im 15-Minuten-Takt einen direkten Anschluss am Bertoldsbrunnen haben. Ab 19 Uhr verkehren die Stadtbahnlinien im 30-Minuten-Betrieb.



Die Buslinien fahren ab etwa Betriebsbeginn im 30-Minuten-Takt. Die Abfahrtszeiten sind an die veränderten Ankunftszeiten der Straßenbahnlinien angepasst.



Die Buslinie 21 fährt ab 15:15 stündlich bis 23:15 Uhr ab der Dorfstraße nach Horben. Von Horben geht es ab 15:30 stündlich bis 23:30 Uhr zurück zur Dorfstraße.



Die Buslinie 34 fährt von der Munzinger Straße kommend um 16:23 letztmals zum KEIDEL Mineral-Thermalbad. Alle folgenden Fahrten fahren ohne Andienung dessen Richtung Tiengen/Munzingen. Die Letzte Abfahrt am KEIDEL Mineral-Thermalbad in Richtung Munzinger Straße findet um 16:59 statt. Alle folgenden Fahrten fahren von Tiengen/Munzingen kommend direkt in Richtung Haid.



Silvester



An Silvester gilt auf allen Linien der VAG bis um 15 Uhr der Samstagsfahrplan.



Die Stadtbahnlinien verkehren von 15 Uhr an im 15-Minuten-Takt mit direkten Anschluss am Bertoldsbrunnen. Um 23:30 ist die letzte Möglichkeit vom Bertoldsbrunnen mit der Stadtbahn aus der Innenstadt zu fahren. Im neuen Jahr starten die Stadtbahnen an den Endhaltestellen gegen 00:20 und enden bis ca. 04:30 aufgrund der Reinigung der Innenstadt an den Haltestellen Stadttheater (1,2,3,4), Erbprinzenstraße (5), Europaplatz (4), Holzmarkt (2,3) und Schwabentorplatz (1).



Erster direkter Anschluss am Bertoldsbrunnen ist um 4.40 Uhr.



An Silvester fahren die Buslinien 10,11,14, 15, 17, 18, 27, 32 und 36 ab 15 Uhr bis 23:15 im 30-Minuten Takt und ab 0.30 Uhr alle 60 Minuten.



Die Buslinie 21 fährt ab 15:15 stündlich bis 23:15 Uhr ab der Dorfstraße nach Horben. Von Horben geht es ab 15:30 stündlich bis 23:30 Uhr zurück zur Dorfstraße.



Die Buslinie 22 startet von der Bissierstraße letztmals um 15.33 Uhr bis Zähringen, bis IKEA um 15:48 Uhr und von Zähringen zurück zur Bissierstraße um 16.07 Uhr.



Die Buslinie 33 fährt letztmalig um 23:17 ab Opfingen und 23:19 ab Munzinger Straße ab.



Die Buslinie 34 fährt von der Munzinger Straße letztmals zum KEIDEL Mineral-Thermalbad um 16:23. Alle folgenden Fahrten fahren ohne Andienung dessen Richtung Tiengen/Munzingen. Die Letzte Abfahrt am KEIDEL Mineral-Thermalbad in Richtung Munzinger Straße findet um 16:59 statt. Alle folgenden Fahrten fahren von Tiengen/Munzingen kommend direkt in Richtung Haid.



Die Anbindung für die Ortsteile Munzingen, Tiengen und Opfingen übernimmt im Zeitraum zwischen 00:30 und 05:00 nur die Linie 32!