Bundesweite Premiere: Frelo-Leihräder werden per Fahrradtransporter umverteilt

Das Freiburger Fahrradverleihsystem Frelo trägt seit fast drei Jahren seinen Teil zur umweltfreundlichen Mobilität bei und wurde in den letzten Jahren stetig weiter ausgebaut. Jetzt wird auch die notwendige Umverteilung der Räder von vollen zu leeren Stationen im Stadtgebiet dank eines erstmals in Freiburg exklusiv getesteten fahrradgestützten Transportsystems ökologischer gestaltet: Der Einsatz von CARLA Cargo-Fahrradtransportanhängern mit neuartigem Aufsatz für den Transport von Rädern macht die Anschaffung eines zweiten Kleintransporters für diese Aufgabe unnötig.Mitte Mai 2019 ist das unter der Regie der Freiburger Verkehrs AG (VAG) laufende Verleihsystem mit 400 Rädern an 55 Stationen gestartet. Mittlerweile ist die Zahl der Räder auf 615 angewachsen, die an 81 Stationen ausgeliehen werden können. Mitarbeitende der beauftragten Betreiberfirma nextbike sind täglich damit beschäftigt die Leihräder so umzuverteilen, dass möglichst immer alle Stationen mit einer ausreichenden Anzahl von Rädern bestückt sind. Dies geschah bislang ausschließlich mittels eines Kleintransporters. Nach ausgiebigen Tests nimmt dieser Tage nun zusätzlich der erste von einem LastenFrelo gezogene CARLA CARGO Anhänger seine Arbeit auf.An das Lastenrad wird ein speziell für diesen Zweck entwickelter Anhänger mit Fahrradtransport-Aufsatz gekoppelt, mit dem vier Frelos gleichzeitig von einem zum anderen Ort gebracht werden können. Tests haben gezeigt, dass es auch möglich ist, mehr als einen Anhänger anzukoppeln und so einen keinen „Frachtzug“ zu bilden. In Freiburg will man aber zunächst mit einem Anhänger Erfahrungen sammeln.Luisa Stenmans, die bei der VAG das Frelo-Projekt leitet, freut sich über die Neuerung: „Unsere Leihfahrräder mit Fahrrädern im Stadtgebiet zu verteilen macht so viel Sinn. Es ist innovativ, nachhaltiger und im Innenstadtbereich auch viel sinnvoller und schneller, als mit dem Auto.“ Nextbike Projektmanager Onur Semerci schlägt in die gleiche Kerbe: „Carla Cargo ist das i-Tüpfelchen für unser Angebot zur Stärkung des Umweltverbundes in der städtischen Mobilität. Somit können wir die Frelos nahezu emissionsfrei umverteilen und unser Service wird noch umweltfreundlicher."Der Lastenanhänger CARLA war ursprünglich für die Beförderung von landwirtschaftlichen Produkten entwickelt worden. Eine Kooperative hatte nach einem intelligenten Anhängerkonzept zum Transportieren ihres Gemüses mit dem Fahrrad gesucht. Die in Kenzingen bei Freiburg ansässige CARLA CARGO Engineering GmbH hat dafür in ihrem Forschungs- und Entwicklungsprojekt einen passenden Schwerlastenanhänger entwickelt. Bereits dieses Projekt wurde gefördert aus dem Innovationsfonds Klima- und Wasserschutz der badenova AG & Co. KG. badenova unterstützt CARLA CARGO seit ihren frühen Anfängen, als noch in einer einfachen Garage die ersten CARLAs zusammengeschraubt wurden. Auch jetzt beim CARLATRAIN ist der regionale Energie- und Umweltdienstleister wieder als Partner an Bord und unterstützt mit einer Fördersumme von 78.000 Euro.Markus Bergmann, Geschäftsführer von CARLA CARGO fasst zusammen, was er selbst bei den Testfahrten erlebt hat: „Es ist ein unglaublich tolles Gefühl mit dem CARLATRAIN durch die Stadt zu fahren und hat Blickfangpotential. Es ist beeindruckend zu erleben wie gut sich der CARLATRAIN trotz der Länge fährt und was für Möglichkeiten sich damit jetzt auftun.“Der Schwerlastenanhänger verfügt über eine smarte Motorsteuerung, sodass ein elektromotorisierter Fahrradanhänger gänzlich ohne zusätzliche Installation von Sensoren an einem Zugfahrrad gekoppelt werden kann. Der Fahrradanhänger erkennt anhand der Bewegungen in der Auflaufbremse selbstständig wann die Motorunterstützung gebraucht wird. Dies ermöglicht unter anderem den Betrieb von mehreren smarten motorunterstützen Fahrradanhängern in einer Art „Fahrradanhängerzug“.Wer mehr Details zu Carla Cargo erfahren möchte, der sollte beim digitalen Adventskalender der badenova ( https://www.badenova.de/ueber-uns/aktuelles-presse/aktuelles/adventskalender/ ) am 12. Dezember das Türchen öffnen.