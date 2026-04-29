Bewerbungsphase für Mobilsiegel 2026 startet

- Freiburger Verkehrs AG (VAG) zertifiziert Unternehmen und Organisationen für nachhaltige Mobilitätsangebote
- Frist für Bewerbungen bis 30. Juni
Einfache Bewerbung online
Die Bewerbung erfolgt über ein Online-Formular auf der Website der VAG (www.vag-freiburg.de/...). Auch bereits ausgezeichnete Unternehmen können sich nach drei Jahren erneut zertifizieren lassen. In den vergangenen Jahren erhielten mehr als 120 Betriebe das Siegel. Die Frist für Bewerbungen endet am 30. Juni. Für die Auszeichnung zählen Maßnahmen wie sichere Fahrradabstellplätze, Zuschüsse für Bus und Bahn oder die Teilnahme an Aktionen wie „Stadtradeln“. Auch strategische Ziele für das Mobilitätsverhalten spielen eine Rolle, etwa die Senkung von CO₂-Emissionen im Betrieb.
Hintergrund:
Die VAG vergibt das Mobilsiegel seit 2021 im Auftrag der Stadt Freiburg gemeinsam mit den Landkreisen Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald. Der Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) unterstützt die Aktion.