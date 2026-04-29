Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1059190

Freiburger Verkehrs AG Besançonallee 99 79111 Freiburg im Breisgau, Deutschland http://www.vag-freiburg.de
Ansprechpartner:in Herr Jens Dierolf +49 761 4511286
Logo der Firma Freiburger Verkehrs AG

Bewerbungsphase für Mobilsiegel 2026 startet

(lifePR) (Freiburg im Breisgau, )
  • Freiburger Verkehrs AG (VAG) zertifiziert Unternehmen und Organisationen für nachhaltige Mobilitätsangebote
  • Frist für Bewerbungen bis 30. Juni
Unternehmen und Organisationen aus der Region können sich ab 1. Mai für das Mobilsiegel 2026 bewerben. Mit der Auszeichnung würdigt die Freiburger Verkehrs AG (VAG) Betriebe, die nachhaltige Mobilität fördern und entsprechende Angebote für ihre Mitarbeitenden umsetzen.

Einfache Bewerbung online

Die Bewerbung erfolgt über ein Online-Formular auf der Website der VAG (www.vag-freiburg.de/...). Auch bereits ausgezeichnete Unternehmen können sich nach drei Jahren erneut zertifizieren lassen. In den vergangenen Jahren erhielten mehr als 120 Betriebe das Siegel. Die Frist für Bewerbungen endet am 30. Juni. Für die Auszeichnung zählen Maßnahmen wie sichere Fahrradabstellplätze, Zuschüsse für Bus und Bahn oder die Teilnahme an Aktionen wie „Stadtradeln“. Auch strategische Ziele für das Mobilitätsverhalten spielen eine Rolle, etwa die Senkung von CO₂-Emissionen im Betrieb.

Hintergrund:

Die VAG vergibt das Mobilsiegel seit 2021 im Auftrag der Stadt Freiburg gemeinsam mit den Landkreisen Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald. Der Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) unterstützt die Aktion.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.