Baustelle in Lehen verlängert: Umleitung der Linien 19, 31 und 32

Die Baustelle in der Breisgauer Straße in Lehen wird bis Samstag, 18. September, verlängert. Die Buslinien 19, 31 und 32 können deshalb wie bisher nicht den gewohnten Fahrweg nutzen. Die Haltestellen „Gescheidstraße“ und „Kirchbergstraße“ entfallen in dieser Zeit.



Die Fahrt führt stattdessen über den Zubringer Mitte (B31a). Die Linie 19 biegt dort dann an der Ausfahrt zum Mundenhof wieder ab Richtung Ziegelhofstraße, die Linien 31 und 32 haben in dieser Zeit keinen Halt in Lehen.

