Leitungsarbeiten in der Falkenbergerstraße beeinträchtigen den Schulbusverkehr sowie den Halt der Omnibuslinien 10 und 36 in der Nähe des Wentzinger Gymnasiums.



In der Zeit von Montag, 11. November, bis Sonntag, 24. November, muss die Haltestelle Falkenberger Straße stadtauswärts um 30 Meter in Richtung Hofackerstraße verlegt werden.



Die Schulbushaltestelle in der Falkenbergerstraße kann in dieser Zeit nicht angefahren werden. Die Ankunft und Abfahrt der Busse erfolgt an der stadteinwärtigen Haltestelle Falkenbergerstraße.

