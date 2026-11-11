Ausgemusterte VAG-Straßenbahn steht nun im Dietenbachpark

Ab nächstem Frühjahr sollen in der Bahn Kulturveranstaltungen stattfinden

Clubkultur e.V. baut das Kulturareal aus

33 Meter langes Fahrzeug in drei Teilen per LKW transportiert

Die von der Freiburger Verkehrs AG (VAG) ausgemusterte Straßenbahn 214 ist an ihrem neuen zu Haus angekommen. Das letzte von drei Teilen ist am Mittwoch, 11. November, um genau 10.45 Uhr im Dietenbachpark angekommen. Dort wird das Fahrzeug künftig als Kulturstraßenbahn eingesetzt. Die Bahn wurde bereits 2021 im Rahmen des Projekts „Alte Bahn sucht neuen Job“ an Clubkultur e.V verschenkt. Der Transport der Bahn ist ein wichtiger Schritt zur Einweihung der Kulturstätte.Die 33 Meter lange und rund 38 Tonnen schwere Bahn vom Typ GT8K wurde geteilt und per Lkw an ihren neuen Standort gebracht. Dafür wurden die Fahrzeugteile mithilfe einer Seilwinde über eine Rampe auf die Lastwagen gezogen. Im Dietenbachpark setzten sie die Teile auf die bereits verlegten Gleise und bauten die Bahn wieder zusammen.Clubkultur e.V. wird die Bahn und das Gelände in den kommenden Monaten zu einem barrierearmen Veranstaltungsort ausbauen. Dort sollen künftig Kulturangebote von unterschiedlichen Veranstalter*innen stattfinden. Die Eröffnung ist für den Frühsommer 2027 vorgesehen. Unterstützt wird der Verein vom Architekt*innen-Kollektiv ANA.Die Stadt Freiburg hat das Vorhaben maßgeblich unterstützt und den Prozess eng begleitet. Aus dem Kulturhaushalt erhält der Verein Clubkultur einen institutionellen Zuschuss von 21.000 Euro sowie einen einmaligen Investitionskostenzuschuss für die Aufstellung und den Ausbau der Straßenbahn von 200.000 Euro. Zudem hat die Stadt dem Verein die Fläche im Dietenbachpark überlassen und vermietet. Die VAG stellt die Straßenbahn zur Verfügung und begleitet das Projekt beratend.„Wir haben in den vergangenen Jahren viel Zeit und Arbeit in die Vorbereitungen gesteckt und viele Rückschläge verkraften müssen“, sagt Gioia Seiberlich, Vorstandsmitglied von Clubkultur e.V. „Umso schöner ist es, dass die Bahn jetzt endlich an ihrem Platz steht und wir die nächsten Schritte angehen können.“„Kunst und Kultur gehören zu einem lebendigen Freiburg – deshalb unterstützen wir auch gerne neue kreative Ideen. Nach langer Suche und mit viel Einsatz haben Verein, Verwaltung und VAG gemeinsam einen Weg gefunden, die Kulturstraßenbahn möglich zu machen“, sagt Oberbürgermeister Martin Horn. „Ich freue mich auf einen neuen Kulturort, der unsere Stadt bereichern wird.“„Kultur braucht Räume, in denen sie sich entfalten kann. Deshalb ist es uns als Stadt wichtig, solche Orte zu ermöglichen und Initiativen wie Clubkultur dabei zu unterstützen, sie mit Leben zu füllen. Dass aus einer ausgemusterten Straßenbahn im Dietenbachpark nun ein neuer Ort für Kultur und Begegnung entsteht, ist dafür ein gutes Beispiel“, sagt Kulturbürgermeister Roland Meder.„Mit dem Projekt von Clubkultur bekommt bereits die dritte Freiburger Straßenbahn eine neue Aufgabe außerhalb des Linienbetriebs. Es ist schön zu sehen, wie unterschiedlich die Ideen sind und dass die Fahrzeuge an ganz neuen Orten weiterleben“, sagt VAG-Vorstand Stephan Bartosch.„Es freut mich besonders, dass hier nicht nur eine Straßenbahn erhalten wird, sondern auch ausgemusterte Gleise ein neues Zuhause finden. So bekommen gleich mehrere Stücke Freiburger Verkehrsgeschichte eine neue Aufgabe“, sagt VAG-Vorstand Oliver Benz. Die Gleise im Dietenbachpark stammen aus der Streckensanierung in Landwasser und wurden dort 2026 ausgebaut. Sie wurden Anfang Oktober im Dietenbachpark verlegt.Die VAG hatte 2021 dazu aufgerufen, Nutzungsideen für ausgemusterte Straßenbahnen einzureichen. Insgesamt gingen 17 Bewerbungen ein. Vier Projekte wurden ausgewählt. Bereits umgesetzt wurden ein Veranstaltungsort im Kliemannsland in Rüspel und ein Café des Waldabenteuer e.V. in Kastellaun.Als rollendes Kulturgut ist die als Pepsibahn bekannte GT8K-Straßenbahn mit der Nummer 212 inzwischen bei den Freunden der Freiburger Straßenbahn im Einsatz und kann dort gemietet werden.Bei der Straßenbahn mit der Fahrzeugnummer 214 handelt es sich um ein Fahrzeug des Typs GT8K aus dem Jahr 1981. Nach mehreren Jahren der Standortsuche und Vorbereitung kann das Vorhaben nun umgesetzt werden.