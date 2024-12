Aufzug-Modernisierung an Stadtbahnbrücke: Letzter Fahrstuhl-Schacht wird eingehoben

Veränderter Halt der Linie 11 am Hauptbahnhof

Arbeiten liegen im Zeitplan

In der Nacht von, wird der fünfte und damit letzte Aufzugsschacht an der Stadtbahnbrücke am Hauptbahnhof eingehoben. Für die notwendigen Kranarbeiten wird die Haltestelle deram Hauptbahnhof kurzzeitig verlegt. Von 12.30 Uhr am Sonntag bis 5 Uhr morgens am Montag halten die Busse dieser Linie nicht wie gewohnt am ZOB, sondern vor dem Konzerthaus an und fahren dort auch wieder ab. Diese Haltestelle wird regulär von der Linie 14 angefahren. Der Stadtbahnbetrieb wird von den Arbeiten nicht beeinträchtigt.Die Erneuerung von Aufzügen und Rolltreppen zwischen Stadtbahnbrücke und Hauptbahnhof liegt damit weiter im Zeitplan. Der neue Aufzug 2, der zu den Gleisen 2 und 3 am Hauptbahnhof führt, wird im März 2025 in Betrieb gehen.Die Modernisierung der mehr als 40 Jahre alten Anlage wird bis zum Sommer 2025 abgeschlossen sein. Alle Informationen zur Baumaßnahme finden Interessenten auf dem VAG-Blog unter: https://blog.vag-freiburg.de/...