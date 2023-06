Aufzüge am Hauptbahnhof: Aufzug 1 ab 13. Juni in Betrieb Umbau Aufzug 4 startet am 12. Juni

Der zweite neu gebaute Aufzug, der von Gleis 1 des Freiburger Hauptbahnhofes auf die Stadtbahnbrücke führt, geht nach mehrmonatiger Bauzeit am 13.Juni wieder in Betrieb.



Nahezu zeitgleich, nämlich am Montag, 12. Juni, beginnt der Abbau von Aufzug 4, der von und zu den Gleisen 6 und 7 führt.



In ihrer Mobilität eingeschränkte Fahrgäste, die keine Treppe nutzen können, wenden sich bitte telefonisch (0761/212-1055) an die Zentrale der Deutschen Bahn (DB). Bei rechtzeitiger Anmeldung steht täglich von 6 bis 24 Uhr ein Mobilitätsservice zur Verfügung, bei dem eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter der DB auf die Stadtbahnbrücke beziehungsweise an den Bahnsteig kommt und einen barrierefreien Weg zum gewünschten Gleis oder auf die Stadtbahnbrücke ermöglicht.