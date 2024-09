Am Sonntag, den 08.9.2024 ist Tag des offenen Denkmals bei der Schauinslandbahn

Bau der Seilbahn und Eröffnung im Jahr 1930

Engländerunglück von 1936

Die Bedeutung der Seilbahn im 2. Weltkrieg

legendäres Schauinslandrennen

Nachhaltigkeit und CO2-Neutralität

Die denkmalgeschützte Schauinslandbahn ist ein „kulturhistorisch bedeutendes Transportmittel“, das seit 1930 der Naherholung in Freiburg dient. Sie gilt als „weltweit wegweisend in ihrer Technik“. Das Umlaufprinzip, nach dem die Bahn in den Jahren 1929 und 1930 errichtet wurde, entwickelte sich in der Folgezeit zu einem Vorbild, das in der ganzen Welt Nachahmer fand. Nur durch gemeinsame Anstrengungen von Betreiber, Denkmalschutz und Behörden konnte die Schauinslandbahn mit ihren Bauwerken in ihrer ursprünglichen Form über nunmehr 94 Jahre erhalten werden.Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz veranstaltet am 08. September den Tag des offenen Denkmals, der in diesem Jahr mit seinem Motto „Wahr-Zeichen- Zeitzeugen der Geschichte“ steht. Auch die Schauinslandbahn beteiligt sich an diesem jährlich stattfinden Veranstaltungtag.Die Betriebsleiter und Mitarbeitenden der Schauinslandbahn geben an diesem Tag zwischen 11 und 16 Uhr Interessierten Informationen und Einblicke zu folgendenThemen:Des Weiteren werden an diesem Tag kostenlose Technikführungen angeboten - Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der Schauinslandbahn.Uhrzeit: jeweils 11:00, 15:00 und 16:00 UhrDauer: ca. 45 MinutenTreffpunkt: Bergstation SchauinslandbahnAnmeldung:bis spätestens 30 Minuten vor Beginn der Führung in der Talstation oder bis zwei Stunden vorher unter Tel.+49 761 4511 777max. Teilnahmerzahl:12 Pers. pro Führung, Mindestalter: 12 JahreEbenfalls kostenlos sind am 8.9. die beiden Schaffner-Touren jeweils um 13 und 14 Uhr. Auch diese starten an der Bergstation. Dauer ca. 60 Minuten; Altersempfehlung ab 14 Jahre Anmeldung unter https://www.bergundbahn.de/... oder bis spätestens 45 Min vor Führungsbeginn in der Talstation oder 15 Min vor Führungsbeginn an der Bergstation.Die Schauinslandbahn ist an diesem Tag durchgehend von 9 bis 18 Uhr geöffnet.Infos unter www.schauinslandbahn.de Anfahrt ab Freiburg mit der Stadtbahnlinie 2 bis Endhaltestelle Günterstal, weiter mit dem Bus der Linie 21 zur Talstation.