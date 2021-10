Alte Bahnen finden neue Heimat

Vier knapp 33 Meter lange und 38 Tonnen schwere Stadtbahnwagen vom Typ GT8 K der Freiburger Verkehrs AG (VAG) haben eine neue Heimat gefunden.



Die 1981 beschafften Achtachser konnten nach 40 Jahren Einsatzzeit dank der Anschaffung von modernen Fahrzeugen des Typs Urbos in den Ruhestand gehen. Auch auf Anregungen aus dem Aufsichtsrat landen die ausgedienten Fahrzeuge nun nicht beim Schrotthändler. Stattdessen wurden Interessierte dazu aufgerufen, sich mit Nutzungskonzepten um die vier Wagen zu bewerben. Die Fahrzeuge selbst werden den ausgewählten Projekten unentgeltlich zur Verfügung gestellt, die gesamte finanzielle und organisatorische Umsetzung – vom Transport bis hin zum geeigneten Stellplatz – ist von den Interessenten zu leisten.



Die Bahnen sind ein Stück Stadtgeschichte. Sie haben fahrzeugseitig das erneuerte Stadtbahnzeitalter eingeläutet, das 1983 mit der Eröffnung der Linie 1 bis zur Paduaallee begann.



Im April 2021 wurde die Vergabe mit dem Projekttitel „Alte Bahn sucht neuen Job“ über den Blog der VAG und die Social-Media-Kanäle gestartet. Siebzehn Projekte haben eine Bewerbung eingereicht. Elf Projekte haben es in die zweite Runde geschafft und konnten sich in einem Besichtigungstermin über Umfang und Zustand der Straßenbahnen einen genaueren Eindruck verschaffen. Aus den verbliebenen Interessensbekundenden konnten dann vier Projekte ausgewählt werden.



Bei den glücklichen neuen Besitzerinnen und Besitzern einer Straßenbahn handelt es sich um



- Tramkneipe Rieselfeld; BürgerInnenverein Rieselfeld | Freiburg

Treffpunkt und Anlaufpunkt für alle Freiburgerinnen und Freiburger mitten im Rieselfeld



- Freies Kulturareal; Clubkultur e.V. Freiburg | Freiburg

Straßenbahn als fester Teil der Kulturstätte, ausgestattet mit Bar-, Konzert- und Clubtechnik, für verschiedene Vereine, Institutionen und Veranstalter



- Straßenbahn wird Ess-Bahn; Gasthof Bären | Titisee-Neustadt

In der Straßenbahn werden verschiedene, internationale Küchen ihr gastronomisches Angebot unterbreiten, auch eine Eisdiele/Kaffeebar eingerichtet



- Kliemannsland; Kliemannsland GmbH | Rüspel (Niedersachsen)

Die Bahn als Workshop-Raum, Co-Working-Space und Honey-Moon-Schlafwagen



„Es ist schön, dass die Wägen auch weiterhin öffentlich genutzt werden können. Toll, dass zwei davon auch in der Stadt bleiben. Die beiden anderen machen im Schwarzwald und in Norddeutschland ein wenig Werbung für Freiburg und die VAG;“ sagt VAG Vorstand Stephan Bartosch. Sein Vorstandskollege Oliver Benz merkt an: “Es ist ein wenig traurig diese altehrwürdigen Fahrzeuge zu verlieren. Aber es gibt dabei auch ein lachendes Auge: Wir können unseren Fahrgästen jetzt in jedem Fahrzeug mindestens einen Niederflureinstieg bieten.“





