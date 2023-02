Änderung bei den Buslinien 22, 24 und 25

Buslinien 22, 24 und 25 wegen Baustelle stadtauswärts umgeleitet

Haltestellen „badenova“ und „Max-Planck-Institut“ stadtauswärts aufgehoben

Wegen Asphaltarbeiten in der Tullastraße müssen die Omnibuslinien 22,24 und 25 von der Haltestelle „Gundelfinger Straße“ kommend in stadtauswärtiger Fahrtrichtung vom Mittwoch, 15. Februar, bis voraussichtlich November umgeleitet werden. Die Haltestellen „badenova“ und „Max-Planck-Institut“ stadtauswärts müssen in dieser Zeit aufgehoben werden.Die Fahrten mit Ziel „Gundelfinger Straße“ können den normalen Linienweg nehmen.Der Linienweg der Busse ab „Gundelfinger Straße“ verläuft dann nach „Stübeweg“ über die Robert-Bunden-Straße zur Lembergallee. Auf diesem Fahrweg werden die Haltestellen „Auerstraße“ und „Wöhlerstraße“ angedient. Die Haltestelle „Schlachthof“ wird, wie schon einmal im vergangenen Jahr, in die Lembergallee verlegt.