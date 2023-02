Änderung bei Buslinie 23

Wegen Straßenbauarbeiten kann die Omnibuslinie 23 ab dem 22. Februar bis zum 7. April vom Hauptbahnhof kommend von der Stefan-Meier-Straße nicht in den Rennweg abbiegen, sondern fährt weiter geradeaus und dann durch die Habsburger Straße und die Zähringer Straße. Von dort biegt sie in die Tullastraße ab. In diesem Streckenverlauf gibt es nach der regulären Haltstelle „Sonnenstraße“ in der Stefan-Meier-Straße die Ersatzhaltestellen „Rennweg“ sowie „Nordstraße“. In der Tullastraße wird der zusätzliche Halt „Offenburger Straße“ angeboten. Ab der regulären Haltestelle „Max-Planck-Institut“ wird dann wieder der reguläre Linienweg gefahren.



Für die Fahrten ab „Gundelfinger Straße“ gilt die selbe Linienführung.



In diesem Zeitraum werden die Haltestellen „Rennweg“, „Kaiserstuhlstraße Mitte“, „Liebigstraße“, „Industriepark Ost“ und „Engesserstraße“ von den Bussen der Linie 23 nicht bedient.