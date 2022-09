Abschied aus der Radstation: VAG stärkt Kundenzentrum pluspunkt

Die Freiburger Verkehrs AG schließt ab 10. September ihre Verkaufsstelle in der Radstation am Freiburger Hauptbahnhof. Mit dem Abschied aus der Radstation ermöglicht es die VAG auch dem Reisebüro Gleisnost, sich an ihrem Standort am Hauptbahnhof räumlich zu vergrößern. Die Mitarbeitenden der VAG aus der Radstation werden das nahegelegene Kundenzentrum pluspunkt in der Salzstraße personell verstärken.



Neben den zahlreichen digitalen Vertriebskanälen und den Fahrscheinautomaten an der Stadtbahnbrücke erhalten Fahrgäste weiterhin ihre Fahrscheine am Kiosk auf der Stadtbahnbrücke sowie in den Verkaufsstellen direkt im Hauptbahnhof. Das Kundenzentrum pluspunkt am Bertoldsbrunnen ist nur zwei Straßenbahnhaltestellen vom Hauptbahnhof entfernt. Darüber hinaus gibt es ein dichtes Netz an privaten Verkaufsstellen.