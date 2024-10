Ab Montag: Stadtbahnlinie 1 fährt wieder nach Littenweiler

Am Montag, 4. Oktober, kann die Stadtbahnlinie 1 wieder wie gewohnt bis zur Endhaltestelle „Laßbergstraße“ in Littenweiler durchfahren. Der Austausch von rund 40 Metern verschlissen Gleises zwischen dem „Freiburger Türmchen“ und der Haltestelle Schwabentorbrücke ist bis dahin erfolgreich und im Zeitplan abgeschlossen worden.



Auch wenn die neuen Schienen liegen und die Bahnen wieder verkehren, so sind im Bereich der Straße noch Arbeiten an der Asphaltdeckschicht, den Fugen und den Markierungen notwendig. Aus diesem Grund bleiben die beiden Abbiegespuren von der Schillerstraße in Richtung Schwabetorring weiterhin gesperrt und werden denn voraussichtlich im Laufe des 8. November wieder für den Kraftfahrzeugverkehr geöffnet.

