Ab Montag: Linie 4 endet an "Okenstraße"; Linie 2 bis "Gundelfinger Straße" verlängert

Vom 21. März bis zum 10. April werden 150 Meter verschlissene, 34 Jahre alte Gleise im S-Bogen bei der Eisenbahn Überführung – dort wo die Zähringer und die Habsburger Straße aufeinandertreffen – erneuert. Dann endet die Stadtbahnlinie 4 von der Innenstadt kommend bereits an der Haltestelle „Okenstraße“. Dafür wird die Stadtbahnlinie 2 bis zur Endhaltestelle „Gundelfinger Straße“ verlängert. Die fußläufige Distanz zwischen den Haltestellen „Okenstraße“ (Linie 4) und „Komturplatz“ (Linie 2) beträgt rund 300 Meter. Ein Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen „Okenstraße“ und „Hornusstraße“ wird nicht eingerichtet.



Mobilitätseingeschränkten Personen wird je nach Fahrtziel empfohlen innerstädtische Haltestellen, wie den Bertoldsbrunnen, das Theater oder den Hauptbahnhof als Umsteigepunkte zwischen den Stadtbahnlinien 2 und 4 zu wählen. Dadurch verlängert sich gegebenenfalls die Fahrzeit und der Fahrweg, dafür können auf diese Weise alle Stadtbahnhaltestellen mit der Straßenbahn erreicht werden.



Stadtauswärts bleibt für den Autoverkehr und für fahrradfahrende eine Fahrspur geöffnet. Stadteinwärts werden die Fahrspuren gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Komturstraße.



Sonderregelung im Nachtverkehr Safer Traffic



Zu Zeiten des Nachtverkehrs „Safer Traffic“, also in den Nächten auf Samstag und auf Sonntag, kann von den Stadtbahnlinie 4 an den Haltestellen „Hauptstraße“ (empfohlen) und „Okenstraße“ in einen SEV umgestiegen werden, der bis „Gundelfinger Straße“ fährt und jeweils im Bereich der Stadtbahnhaltestellen anhalten kann. Stadteinwärts fährt der SEV ab der Hornusstraße über die Haltestellen „Komturplatz“, „Eichstätter Straße“ und „Rennweg“ wieder zur „Hauptstraße“.