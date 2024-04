Wegen Kanalbauarbeiten muss die Omnibuslinie 36 in Hochdorf in der Zeit vom 15. bis zum 26 April einen anderen Fahrweg nehmen, als sonst üblich. Sie fährt dann von Landwasser und der Haltestelle „Weißerlenstraße“ kommend als Ringverkehr entlang der Bebelstraße direkt zur Haltestelle „St. Agatha-Weg“. Von dort aus geht die Fahrt weiter durch die Holzhauser Straße, die Benzhauser Straße, das Hiebereinle, die Straße zur March sowie die Hochdorfer Straße und die Högestraße zurück Richtung Landwasser. Dabei werden die Haltestellen „St. Agatha-Weg“, „Benzhauser Straße“, „Zum roten Stein“, „Vorstadt“ und „Högestraße“ bedient.



Die Haltestelle „Freiburg Christ“ wird in dieser Zeit nicht angefahren.



Am Sonntag, 21. April, enden die Kurse der Linie 36 an der Haltestelle Paduaallee. Dabei wird die Haltstelle „Diakoniekrankenhaus“ stadteinwärts bedient.

(lifePR) (