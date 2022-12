75 Jahre Ausbildung und duales Studium bei der VAG

Industriemechanik; Fachrichtung Instandhaltung

Elektronik; Fachrichtung Betriebstechnik

Kraftfahrzeugmechatronik; Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik

Fachkraft im Fahrbetrieb

Berufskraftfahrer; Fachrichtung Personenverkehr

Fachkraft für Lagerlogistik

Fachinformatik; Fachrichtung Systemintegration

Betriebswirtschaftslehre B.A.; Fachrichtung Dienstleistungsmanagement

Elektrotechnik B.Eng.

Bauingenieurwesen B.Eng.

Informatik B.Sc.

Seit 75 Jahren ermöglicht es die Freiburger Verkehrs AG (VAG) jungen Menschen, eine Ausbildung zu erlangen. Dabei hat sich das Spektrum der ausgebildeten Berufe im Laufe der Zeit erheblich erweitert. Was 1947 mit der Lehre zum Metallhandwerker (m/w/d) begann, hat sich 75 Jahre später sehr vielfältig entwickelt. Nicht nur die Zahl der jährlichen Auszubildenden ist stark gestiegen, sondern auch die Anzahl der angebotenen Ausbildungsberufe und dualen Studiengänge: vom Mechatroniker (m/w/d) über den Fachinformatiker (m/w/d) bis hin zum dualen Studium oder zum Berufskraftfahrer (m/w/d).Im Laufe der vergangenen 75 Jahre wurden und werden bei der VAG mehr als 300 Jugendliche in technischen Berufen ausgebildet. Hinzu kommen 30 Fachkräfte im Fahrbetrieb, 14 Köchinnen und Köche, zwei Fachinformatiker, ein Bauzeichner und zehn dual Studierende.Aktuell absolvieren 34 Auszubildende und dual Studierende bei der VAG ihre Ausbildung/ ihr duales Studium.„Ausbildung ist für die VAG zu einer der Schlüsselfunktionen geworden, um die Zukunft des Unternehmens zu sichern,“ sagt VAG Vorstand Oliver Benz. „In Zeiten des Fachkräftemangels und des demographischen Wandels ist ein breitgefächertes Portfolio von verschiedenen Ausbildungsberufen eine solide Basis zur Gewinnung der Nachwuchskräfte für unser Unternehmen.“Sein Vorstandskollege Stephan Bartosch führt weiter aus: „Die jungen Leute erleben hier ein sehr gutes Arbeitsklima und entwickeln sehr oft eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen. Allein im laufenden Jahr konnten wir auf diese Weise bei acht Absolventen sieben qualifizierte Mitarbeitende gewinnen. Und diese motivierten neuen Kolleginnen und Kollegen glänzten zudem mit einem überdurchschnittlichen sehr guten Berufsschulnotenschnitt „Die VAG Vorstände machen aber auch deutlich, dass sich nicht nur die Rekrutierung von Fachkräften oft schwierig gestaltet. Auch die Besetzung der angebotenen Ausbildungsplätze gestaltet sich schwierig. So konnten in diesem Jahr zum Ausbildungs-/Studienstart nur 13 Ausbildungsplätze besetzt werden. Dem versucht das Unternehmen jetzt mit einer neuen Arbeitgebermarke unter dem Motto „Generation V“ entgegenzuwirken, wobei das V für Verkehrswende, Verantwortung und natürlich auch für VAG steht.Als „offizieller“ Start der Ausbildung bei der VAG gilt der 1. August 1947. An diesem Tag begann im Betriebshof Süd in der Urachstraße die erste gewerbliche Ausbildung für Metallhandwerker.Der Start der Ausbildung liegt nicht zufällig in den frühen Nachkriegsjahren: Gut ausgebildete junge Leute waren rar. Da lag der Gedanke nahe, sich das eigene Fachpersonal selbst heranzuziehen.Die erste Ausbildungswerksatt war zunächst in sehr beengten Verhältnissen auf einer Fläche von nur 40 Quadratmetern im Betriebshof Süd angesiedelt mit - knappem Platz für sieben bis acht Lehrlinge.Im Jahr 1954 wechselte die Lehrwerkstatt ihren Standort und zog in den Raum bei der Schmiede im Betriebshof Süd. Diese räumliche Veränderung ermöglichte es damals, auf 14 Ausbildungsplätze zu erweitern.1994 schließlich zog die Ausbildungswerkstatt in die heutigen Räumlichkeiten im VAG Zentrum mit einer eigenen Lehrwerkstatt. Heute stehen für die Ausbildung der technischen Berufe bei der VAG eine 450 Quadratmeter große, modern eingerichtete Ausbildungswerkstatt, deren Maschinen und Arbeitsgeräte auf dem Stand der Technik sind, zur Verfügung.In den vergangenen Jahren hat sich das Spektrum der Ausbildungsplätze über die rein technischen Berufe hinaus erheblich erweitert.Heute leiten fast 40 Ausbildungsbeauftragte,10 Fachausbilderinnen und –Fachausbilder sowie 4 Hauptausbilderinnen und Hauptausbilder die Auszubildenden und die Studierenden an. Zudem bestehen Kooperationen mit der Gewerbeschule Breisach, der Walter-Eucken-Berufsschule, der Walther-Rathenau-und Richard-Fehrenbach-Gewerbeschule, der Gewerblichen Schule Ehingen sowie den DHBW in Karlsruhe, Mannheim, Mosbach, Ravensburg und Stuttgart.Weiterführende Informationen zur Ausbildung und dem dualen Studium bei der VAG gibt es im Internet unter https://www.vag-freiburg.de/karriere/in-den-beruf-starten/ausbildung-und-duales-studium