7. Mai 2023: Aktionstag für Menschen mit Behinderungen

Am Sonntag, den 7.05.2023 lädt der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) Menschen mit Behinderung ein, die Berggipfel aus nächster Nähe zu erleben. Dieser Aktionstag hat beim VDS eine lange Tradition, seit vielen Jahren zählt er zu den festen Einrichtungen im Veranstaltungskalender und hat schon vielen Menschen große Freude bereitet.Seilbahnen sind das Verkehrsmittel, das Menschen mit Einschränkungen den Genuss der Berge eröffnet. Viele deutschen Seilbahnunternehmen und der VDS bieten an diesem Aktionstag Menschen mit Behinderungen an, einmal kostenlos die Berg- und Talfahrt zu genießen. Auch die Schauinslandbahn beteiligt sich an diesem Aktionstag. Ab einem Behinderungsgrad von 50% ist die Fahrt mit der Schauinslandbahn kostenlos, eine eingetragene Begleitperson kann ebenfalls ein Gratis-Ticket erhalten.Die Seilbahnanlage der Schauinslandbahn sowie das Restaurant Bergstation sind behindertenfreundlich gebaut, Zugangsrampen und Behinderten-WC´s gibt es sowohl an der Tal- wie auch an der Bergstation. An der Talstation gibt es seit Neuestem auch eine barrierefreie Bushaltestelle. Die Seilbahnkabinen sind mit 90 cm breiten Türen ausgestattet. Pro Kabine hat ein Rollstuhl Platz. Gerne hilft das Seilbahnpersonal beim Ein- und Ausstieg bei stehendem Betrieb. Menschen mit Behinderungen werden gebeten, sich vor dem Besuch bei der Schauinslandbahn über die individuellen Nutzerhinweise und -möglichkeiten zu informieren. Diese sind unter www.schauinslandbahn.de/hoch barrierefrei zu finden.Die Schauinslandbahn erreicht man behindertenfreundlich mit der Stadtbahnlinie 2 bis Endhaltestelle Günterstal, von dort weiter mit dem Bus 21 bis zu Talstation. Die Schauinslandbahn ist durchgehend von 9-17 Uhr in Betrieb.