5. November: Freifahrt im VAG Netz

Am 5. November braucht man in den Bussen und Straßenbahnen der Freiburger Verkehrs AG (VAG) keinen Fahrschein! Mit dieser Aktion will das Freiburger Verkehrsunternehmen seine Solidarität mit dem Einzelhandel der Innenstadt bekunden und lädt alle zur Freifahrt in ihrem Netz ein.



An diesem Tag lädt nicht nur Freiburgs ohnehin attraktive Innenstadt zum Bummeln und Shoppen ein. Es findet zudem die Veranstaltung „Art & Design“ statt. Auf der Kaiser- Joseph-Straße bei Breuninger und der Löwen Apotheke wird der Freiburger Künstler und Architekt Udo Hoffmann zwei außergewöhnliche Kunstinstallationen unter dem Motto „Facades on the move“ aufbauen. Neben vielen Aktionen in den Ladengeschäften, wird es auf dem Kartoffelmarkt eine Art & Design Party ganz im Sinne der Künste geben.



Organisiert wird die Veranstaltung von der Händlervereinigung z’Friburg in der Stadt e.V. in Zusammenarbeit mit dem Künstler und Architekten Udo W. Hoffmann, der FWTM, Badischen Zeitung und der Vereinigung Herzschlag.