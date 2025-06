20. Juni 2025 - Kindertag bei der Schauinslandbahn

Am Freitag, den 20.06.2025 veranstaltet die Schauinslandbahn an der Bergstation in der Zeit von 11- ca. 17 Uhr einen erlebnisreichen Kindertag mit einem bunten und unterhaltsamen Programm.



Dabei ist das Spielmobil Freiburg mit verschiedenen Jahrmarkt- und Brettspielen. Gondolin, der Bergzwerg und Babu, das Maskottchen der VAG kommen mit kleinen Überraschungen im Gepäck. Auf der Panoramaterrasse gibt es eine Malecke und das beliebte Kinderschminken. Der Baumhausspielplatz lädt zum Toben ein und ein Eisstand sorgt für eine süße Abwechslung.



Premiere hat an diesem Tag die neue Audiotour der Schauinslandbahn. Auf dieser begleitet Gondolin, der Bergzwerg die kleinen Gäste rund um den Schauinsland-Gipfel und hat sich dafür einige spannende Quizfragen ausgedacht. Am besten schon vor dem Besuch der Seilbahn die kostenlose Lauschtour-App Schauinsland- Gondolin´s Kinderquiz runterladen. Die Lauschpunkte werden auf der kleinen Wanderung dann automatisch ausgelöst, wenn die GPS Funktion eingeschaltet ist. Auf die besten Quizzer wartet ein kleiner Gewinn.



Für die Erwachsenen ist an der Bergstation der Weinstand des Weinguts Schweizer aus Ihringen aufgebaut, um gemütlich in gemütlicher Runde den Rebensaft der Kaiserstühler Gewächse probieren zu können.



An diesem Tag gelten Normaltarife – für Familien empfiehlt sich das Familienticket.



Anreise mit dem ÖPNV:

Stadtbahnlinie bis Günterstal Endhaltestelle, weiter mit Buslinie 21 bis zur Talstation der Schauinslandbahn.





