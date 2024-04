FIA Freiburg International Academy führt neuen Basisberufssprachkurs B2 ein

Die FIA Freiburg International Academy (FIA) freut sich, die Einführung ihres neuen Basisberufssprachkurses B2 bekannt zu geben. Seit März 2024 wird der Kurs bei der FIA angeboten und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gefördert.Der neue Kurs richtet sich an Zugewanderte und hat zum Ziel, sie auf die Abschlussprüfung "Deutsch Test für den Beruf B2" vorzubereiten. Die FIA weitet damit ihre Qualifizierung von Gesundheitsfachkräften auf alle Berufsgruppen aus. Der Kurs kann sowohl online als auch vor Ort in Freiburg oder Heidelberg besucht werden. Er vermittelt anhand verschiedener Kommunikationssituationen am Arbeitsplatz sprachlich-kommunikative sowie berufsbezogene Kompetenzen auf Niveau B2. Zu den Inhalten des Kurses gehören die Vermittlung von allgemeinen Fertigkeiten im Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen, das Erlernen von berufsbezogener Sprache und berufsspezifischem Wortschatz, sowie sprachbezogene Übungen in der Berufsorientierung und bei der Arbeitsplatzssuche. Mit Erlangung des Sprachniveaus B2 können Teilnehmende Fachdiskussionen in ihrem Spezialgebiet verstehen und ihren eigenen Standpunkt zu konkreten und abstrakten Themen erläutern.Prof. Dr. med. Nabeel Farhan, ärztlicher Leiter der Freiburg International Academy, betont die Bedeutung dieser Initiative: "Wir möchten unseren Teilnehmenden möglichst früh sprachliche Kompetenzen vermitteln, die ihnen konkret bei der Berufssuche und -ausübung helfen."Der Basisberufssprachkurs B2 ist vom BAMF zugelassen und kann bei einem vorhandenen Wohnsitz in Deutschland mit einem Berechtigungsschein vom BAMF gefördert werden. Die Sprachprüfung "Deutsch Test für den Beruf B2" kann nach Abschluss des Kurses bei der FIA abgelegt und die Erstattung der Prüfungsgebühren beim BAMF beantragt werden.Die FIA sieht in dieser Initiative eine Möglichkeit, die berufliche Integration zu verbessern, indem das Erlernen der Berufssprache bereits ab B2-Niveau gefördert wird.Teilnahmevoraussetzungen für den Kurs sind ein Berufs- oder Studienabschlusszeugnis, ein anerkanntes Sprachzeugnis B1 (nicht älter als 6 Monate), ein Wohnort in Deutschland sowie ein gültiges Visum/Aufenthaltstitel.