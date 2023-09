Urban Living in Flensburg: Verkaufsstart für 20 Eigentumswohnungen im Wohnquartier Mumm'sche Koppel

In begehrter Lage zwischen Europa-Universität und idyllischen Kleingärten entstehen mit der Mumm'schen Koppel in zwei Bauabschnitten auf einem Areal von ca. 18.000 m² sechs Gebäude mit insgesamt 147 Wohneinheiten. Mit dem Verkaufsstart in Haus 1 stehen ab sofort 13 komfortable Wohnungen, fünf beeindruckende Penthouses und zwei großzügige Stadthäuser zum Verkauf.Jede der 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit Wohnflächen zwischen ca. 78 und 128 m² ist mit einer Vielzahl von Annehmlichkeiten ausgestattet – wie z.B. Terrasse, Balkon oder Loggia, raumweise regelbare Fußbodenheizung und hochwertige Badkeramik. Wer das Wohngefühl eines Hauses bevorzugt, findet in den Stadthäusern auf zwei Ebenen viel Platz für individuelle Wohnwünsche. Einen besonderen Luxus können die zukünftigen Bewohner der fünf Penthouses genießen: Hier beeindruckt neben der hochwertigen Ausstattung und einem Aufzug, der z.T. bis in die Wohnung führt, vor allem die großzügig geschnittene Dachterrasse mit ihrem unvergleichlichen Panoramablick.„Wer auf der Suche nach einer Eigentumswohnung in unserer Fördestadt ist, sollte nicht zu lange warten“, sagt Christoph Matthiesen, Geschäftsführer der FÖRDEIMMOBILIEN GmbH. „Schon seit Beginn der Bauarbeiten erreichen uns zahlreiche Anfragen, denn Projekte mit einem vergleichbaren Konzept gibt es in Flensburgs Innenstadt derzeit nicht. Dazu ist die Lage für alle Generationen perfekt: entlang des grünen Gürtels genießt man die Ruhe, gleichzeitig sind Schulen und Kitas nicht weit und auch die Innenstadt und der Hafen sind nur einen Katzensprung entfernt.“Die einzelnen Häuser sind harmonisch in einer weitläufigen Anlage mit zwei Spielplätzen, Grünflächen und Fußgängerwegen eingebettet, die den zukünftigen Nachbarn vielfältige Möglichkeiten für ein gemütliches Miteinander bietet. Unterhalb des Geländes entsteht eine Tiefgarage mit mehr als 120 Stellplätzen, von denen jeder für die Installation einer E-Ladestation vorbereitet wird. Für diejenigen, die auf zwei Rädern unterwegs sind, wurden großzügige Fahrradstellplätze konzipiert.„Die Bauarbeiten schreiten planmäßig voran, so dass wir davon ausgehen, dass der erste Bauabschnitt im Spätsommer / Herbst 2024 abgeschlossen sein wird und die neuen Eigentümer nächstes Jahr bereits ihr erstes Weihnachtsfest im neuen Zuhause feiern können“, sagt Jan Sobietzky, Bauleiter bei FÖRDEIMMOBILIEN.Interessenten haben nun die Möglichkeit, sich ihr zukünftiges Zuhause an der Mumm’schen Koppel zu sichern, denn der Verkauf der 20 Wohneinheiten in Haus 1 startet ab sofort.Nähere Informationen zum Projekt und den einzelnen Wohnungen finden Interessenten unter www.mummsche-koppel.de . Dort kann man die Mumm’sche Koppel auch virtuell erkunden: entweder spaziert man mithilfe des Projektfilms über das Gelände oder man entdeckt das Projekt mit dem virtuellen 360-Grad-Rundgang in eigenem Tempo.Für weitere Informationen und einen individuellen Beratungstermin kontaktieren Sie bitte:Mürwiker Straße 11424943 Flensburg0461 40 21 40 660ZUM PROJEKT „MUMM’SCHE KOPPEL“Mit der Mumm’schen Koppel entsteht auf einer Fläche von ca. 18.000 m2 entlang Flensburgs grünem Gürtel ein modernes Neubauensemble mit insgesamt sechs Gebäuden. Das Wohnquartier umfasst insgesamt 147 Wohneinheiten.Im ersten Bauabschnitt werden bis Spätsommer / Herbst 2024 die Häuser 1 bis 3 errichtet, in denen sich 60 Eigentumswohnungen, darunter sieben Penthouses und zwei Stadthäuser, befinden.Im zweiten Bauabschnitt entstehen in den Häusern 4 bis 6 insgesamt 87 Mietwohnungen. Mit Haus 6 bieten wir vor allem älteren Menschen ein besonderes Wohnkonzept: Gemeinsam mit der AWO setzen wir das Modell „Wohnen mit Service“ um, mit dem Bewohner weiterhin selbstbestimmt und unabhängig wohnen können, gleichzeitig jedoch durch AWO-Dienstleistungen bestens versorgt sind. Die Fertigstellung ist für Herbst 2025 geplant.