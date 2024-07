Bundesvorstand verabschiedet Positionspapier zur gesellschaftspolitischen Haltung der Frauenselbsthilfe Krebs

Die gesellschaftspolitische Haltung der Frauenselbsthilfe Krebs (FSH) ist nun in einem Positionspapier nachlesbar. Erarbeitet wurde das Papier Anfang Juli beim diesjährigen Treffen des Erweiterten Gesamtvorstands der FSH in Kassel. Der Bundesvorstand hat es am 17. Juli 2024 final verabschiedet.Hier ein Auszug: "Der aus bis zu 60 Mitgliedern bestehende Erweiterte Gesamtvorstand hat die Aufgabe, den geschäftsführenden Bundesvorstand in allen Angelegenheiten zu beraten und zu unterstützen. Das Gremium deckt alle Ebenen der FSH ab und bietet damit einen Querschnitt des Verbands.