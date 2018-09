Cocconero for the clever men

Der Designer hat sich echt was ausgedacht. Die Crossbody-Bags von Cocconero lassen sich auf drei Arten tragen: Quer über den Bauch, quer über den Rücken oder um die Hüfte. Clever, dass man sie auch unter der Jacke, dem Veston oder dem Mantel anziehen kann. So nah am Körper trägt man alle seine wichtigsten Dinge leicht mit sich herum und hat erst noch beide Hände frei. Das macht sich auch auf Flugreisen bezahlt, wenn man mit möglichst wenig Handgepäck schneller und leichter unterwegs sein will.Das Schöne ist, die beiden Bags sind nicht nur äusserst praktisch, sie sehen auch richtig toll aus. Die Bags in Gross und Klein sind Highquality-Produkte, handgefertigt in der Schweiz aus feinstem italienischen Rindsleder – und damit nahezu unverwüstlich. Aussen gibt es die kleineren Fächer mit Druckknopf- und Reissverschluss, innen gibt es die beiden grösseren Fächer. So lassen sich die Dinge, die man täglich bei sich haben will, geordnet versorgen. Ein Griff, und das Gewünschte ist bereits zur Hand.Das organisch-fliessende Design der Bags ist zwei Meerfischen nachempfunden: den «Napoleone» und den «Palamita». Beide Bags gibt es in drei Ausführungen: in Glattleder, schwarz und marronbraun. Und in Glattleder mit Croco-Muster, schwarz. Getragen werden die Bags von zwei bequemen und in der Länge verstellbaren Gurten aus Nylon mit Schnappschloss – ein Material, das besonders strapazierfähig ist. Deshalb hat es sich auch für die Sicherheit bei Auto- und Flugzeugsitzen bewährt.Napoleone by Cocconero, CHF 439Palamita by Cocconero, CHF 389Kontakt: Claudio Frasca, +41 79 816 98 58, cocconero.comFor Press: http://frameworkspictures.com/...