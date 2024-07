Wenn kleinste Details große Neugier wecken

Kinder sind täglich einer Flut von Reizen ausgesetzt. Sich bei all den großen Eindrücken auf die kleinen Dinge zu konzentrieren, fällt da oftmals nicht leicht. Es sei denn, die Neugier wird so richtig geweckt, der Entdeckerinstinkt aktiviert und es sind facettenreiche Eindrücke im Spiel. So wie mit dem digitalen Mikroskop von GEOLINO und FRANZIS, das Nachwuchsforschern spielend leicht neue Blickwinkel eröffnet.



Auf in den Mikrokosmos – denn so einfach und intuitiv ging das noch nie! Das in seiner Form einzigartige GEOLINO Mikroskop ist dank handlichem Design im Hosentaschenformat stets mit dabei und sofort einsatzbereit. Schließlich gibt es immer etwas zu entdecken, und kleine Entdecker sind von Natur aus ungeduldig, wenn das Abenteuer ruft.



Dank 1000-facher Vergrößerung erleben Kinder im Grundschulalter und weit darüber hinaus ganz unmittelbar, was ihnen sonst täglich mit bloßem Auge entgeht. Für ungebremsten Spielfluss sorgt neben dem kompakten Format die kabellose Bluetooth-Übertragung aufs Smartphone. So können echte Aha-Momente nicht nur live erlebt, sondern auch per Foto und Video festgehalten und geteilt werden.



Willkommen auf dem winzigsten Spielplatz der Welt



Die eigene Umgebung kennt doch jedes Kind wie seine Westentasche. Wenn aber das digitale Mikroskop in diesen Kosmos eintritt, wird die banale Umwelt im Handumdrehen zum spektakulären Mikrokosmos – und der steckt voller frischer Faszination! Den Möglichkeiten und dem kindlichen Entdeckergeist sind dabei keine Grenzen gesetzt, denn unter dem Mikroskop findet ganz großes Kino statt – und irgendein Objekt ist immer griffbereit, um es unter die Linse zu nehmen.



Durch die mobile Konzeption des digitalen Mikroskops kann dieses ebenso auf einen Spaziergang oder den Spielplatz mitgeführt werden wie auch an verregneten Tagen im Kinderzimmer für heitere Eindrücke sorgen. Blätter und Blüten, Insekten, Holz, Kleidung oder die eigene Haut: Der Blick in den Mikrokosmos macht den Alltag zur unerschöpflichen Quelle neuer Entdeckungen. Die intuitive Bedienbarkeit ermöglicht auch ungeübten Kindern einen schnellen Einstieg und langanhaltende Freude in Eigenregie.



Maximale Faszination auf minimaler Fläche



Die Liebe zum Detail wird bei kleinen Forschern nicht nur durch ihre Entdeckungen geweckt. Auch der Weg dorthin ist kinderleicht, und das Drumherum macht es noch spannender. Der hohe Nachhaltigkeitsfaktor macht das digitale Mikroskop zu einer echten Bereicherung, denn es kann auch weit über das Grundschulalter hinaus seine Faszination wahren. Die Freude daran lässt sich nicht nur digital per Video oder Foto teilen. Auch Eltern, Geschwister oder Lerngruppen profitieren von der kurzweiligen Unterhaltung mit Langzeitwert.



Trotz moderner digitaler Technik finden kleine Anwender den direkten Zugang zum GEOLINO Gerät. Es benötigt keine Vorbereitung der Forschungsobjekte, und das kleine, leichte Mikroskop stellt eine kabellose Verbindung zum Smartphone her. Ein liebevoll gestaltetes Begleitbuch gibt Hintergrundinfos und Inspiration. Dank frischen Experimentierideen und abwechslungsreichen Exkursen bleibt der Mikrokosmos somit auch im eigenen Kinderzimmer spannend.



Spielerisch und edukativ den Horizont erweitern



Spazieren gehen ist blöd und Langeweile lauert an jeder Ecke. Die typische Kritik erlebnishungriger Kinder rückt beim Fokus auf den Mikrokosmos schnell in den Hintergrund. Damit fördert das GEOLINO Set mitsamt Begleitbuch logisches Denken, die Konzentration und das Erkennen von Zusammenhängen. Kinder erweitern schnell und intrinsisch motiviert ihr Verständnis für Flora und Fauna sowie Oberflächenstrukturen und die Beschaffenheit von Materialien.



Das digitale Mikroskop kann ganz frei und reibungslos den kindlichen Alltag bereichern oder lebhaft in den Grundschulunterricht integriert werden. Auch in weiteren edukativen Umfeldern wie Naturkundemuseen, auf Erlebnisbauernhöfen oder in Ferienbetreuungsangeboten kann das Entdecker-Set von GEOLINO und FRANZIS sein vielseitiges Spektrum neuer Eindrücke wirksam entfalten. Um das Mikroskop herum können kreative Rätsel und lehrreiche Spiele konstruiert werden, die immer wieder aufs Neue für kurzweilige Unterhaltung sorgen.



Die Fakten hinter der Faszination



Das digitale Mikroskop von GEOLINO ist mit WLAN-Technologie ausgestattet und kommt im Entdecker-Set mitsamt Ständer, Akku und Ladekabel, Experimentierzubehör wie Pinzette und Probedöschen sowie einem 96-seitigen Begleitbuch. Das Mikroskop ist mit 11 cm Länge kleiner als ein handelsüblicher Stift und mit nur 76 g Gewicht auch bei filigranen Forschungsaufgaben präzise in der Handhabung. Die Kompatibilität hinsichtlich der kabellosen Übertragung ist zu allen gängigen Betriebssystemen und Endgeräten wie Smartphone, Tablet und PC gegeben.



Die Altersempfehlung ab 8 Jahren birgt viel Spielraum nach oben, denn neue Mikrokosmos-Eindrücke gehen nicht aus, und so bietet das digitale Mikroskop nachhaltige Beschäftigung über viele Jahre hinweg. In Kombination mit der 1000-fachen Vergrößerungsleistung, der mobilen Handhabung und dem Begleitbuch ist das kompakte GEOLINO Gadget ähnlichen Kindergeräten am Markt einen Schritt voraus. Statt stationärer, analoger Anwendung bietet das GEOLINO Mikroskop eine besonders hohe digitale Vergrößerungsleistung im kompakten und mobilen Format.

(lifePR) (