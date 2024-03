Porsche- und Honda-Fans aufgepasst: Die Motorrad- und Oldtimer-Saison 2024 ist eröffnet

Die zweite Fahrzeug-Ikone aus der FRANZIS-Reihe „ Build your Legend “ ermöglicht auch ungeübten Modellbauern, in wenigen Schritten ihr eigenes, Modellmotorrad zusammenzubauen.Mit dem detaillierten Bausatz dieses Modells im, einersowie einemkönnen sich Liebhaber die Faszination dieses „Jahrhundertmotorrads“ ins eigene Wohnzimmer holen. Das dazu benötigte Werkzeug wird sogar mitgeliefert.Die CB 750 Four, die 1969 auf den Markt kam, hat die Herzen leistungshungriger Biker im Sturm erobert und die Spitzenstellung des Motorradherstellers begründet. Als erstes "Superbike" ihrer Art bot sie eine perfekte Symbiose aus Motor und Fahrwerk und wurde schnell zu einem Kultobjekt. Dem 1:24-Modell der Honda CB 750 Four, in einem originalen rotbräunlichen Farbton gehalten, gelingt es, Stil und Charakteristik dieses legendären Motorrads einzufangen.Neben dem Modell selbst umfasst das Erlebnispaket eine stilvolle Verpackung und ein umfangreiches Begleitbuch mit Hintergrundwissen und packenden Fotos. Emotionales Highlight ist zudem der Original-Vierzylindersound, der einem auf Knopfdruck aus der hochwertigen Basis entgegenschallt. Mit diesem Set können Fans ihre eigene Honda-Erlebniswelt erschaffen, in der die 1970er Honda CB 750 Four im Mittelpunkt steht.Das Begleitbuch enthält nicht nur Historie und spannende Erzählungen rund um die CB 750 Four, sondern auch eine detaillierte Aufbauanleitung für das Modell und die elektronischen Bauteile.Eine dekorative Extra-Überraschung sind die Wendeboxen, hergestellt aus umweltfreundlichem Karton und auf der Vorder- und Rückseite mit attraktiven Motorrad-Motiven bedruckt. Im Inneren der Wendeboxen befinden sich sicher verstaut alle benötigten Einzelteile.Ein "Rundum-sorglos-Paket" für alle Honda-Fans und eine schöne Geschenkidee.Gleiches gilt für den Ende letzten Jahres erschienenen Bausatz „ Porsche 911 Carrera RS – Build your Legend “.Zum 75-jährigen Jubiläum von Porsche Sportwagen präsentiert FRANZIS ein ganz besonderes Highlight für alle Porsche-Enthusiasten.Mit dem Build Your Legend-Set von FRANZIS bauen Porsche-Fans Ihren eigenen hochwertigenzusammen.Der Porsche 911 Carrera RS 2.7 gilt als Meilenstein in der Geschichte des Porsche 911 und ist bis heute eine absolute Design- und Technik-Ikone. Mit seinem charakteristischen Ducktail und seiner Leichtbauweise begeistert er weltweit.Das Kit beinhaltet einen. Das Modell ist in weiß mit grünen Schriftzügen erhältlich, um die Authentizität des Originals bestmöglich widerzuspiegeln. Das Zusammenbauen des Modells erfolgt in 18 Schritten und bietet ein einzigartiges Erlebnis für Porsche-Liebhaber.Außerdem ist eine hochwertige Kunststoff-Basis mitundenthalten. Auf Knopfdruck ertönt der unverkennbare Motorsound des Porsche 911 Carrera RS 2.7 und das Modell wird mit aufleuchtenden LEDs in Szene gesetzt.Begleitet wird der Bausatz von einem, das die Entwicklung des Porsche Carrera RS zu einem Meilenstein in der Geschichte des Porsche 911 skizziert. So erfährt der Leser alles Wissenswerte über diesen legendären Rennwagen.Beide Build-your-Legend-Bausätze von FRANZIS sind ab sofort im Handel und auf FRANZIS.de erhältlich.