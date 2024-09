Zeitmaschine versetzt die Besucher zurück in die Franckeschen Stiftungen vor dem Wiederaufbau

Zum 3. Oktober 2024 erweitern die Franckeschen Stiftungen ihr digitales Angebot und laden mit einem digitalen Rundgang ein, in die Zeit um 1990 zurückzureisen.Das barocke Gebäudeensemble der Stiftungen ist historisch einzigartig und baulich imposant. 1990 waren die Gebäude in einem ruinösen Zustand. In einer unglaublichen Rettungsaktion konnte das heute auf der deutschen Vorschlagsliste für das UNESCO-Welterbe stehende Gesamtensemble bewahrt werden. An fünf Stationen - darunter das Historische Waisenhaus, der Lindenhof und das Francke-Denkmal - können Besuchende auf ihrem eigenen Handy oder Tablet den unglaublichen Wandel der barocken Gesamtanlage in den vergangenen Jahren begleiten.Gemeinsam mit der Firma Prefrontal Cortex GmbH in Halle (Saale) wurden einzigartige interaktive Zugänge zu dieser Geschichte entwickelt: Die beliebte 3D-Postkarte wurde zu einem digitalen Wackelbild mit Aufnahmen vor und nach der Rettung der Gebäude. Augmented Reality (AR) erlaubt vor Ort, die Bilder der frühen 1990er Jahre an die Fassaden der Gebäude oder auf die Sichtachsen zu projizieren. Das 3D-Modell der Stiftungen lässt sich auf jeder Fläche aufspannen und mit manchen Geräten sogar begehen. Hintergrundinformationen, ikonische Bilder und persönliche Geschichten machen den Rundgang zu einem Erlebnis für alle, die die Stiftungen neu kennenlernen.Die Webanwendung ist einfach zu nutzen und wurde speziell für mobile Endgeräte entwickelt. Sie kann individuell zu Hause, vor Ort oder im Rahmen einer Dialog-Führung ausprobiert werden und ermuntert dazu, persönliche Erinnerungen und Bilder zu teilen.SAVE THE DATEAmladen wir zu einer Dialog-Führung ein, bei der Teilnehmende ihre eigenen Geschichten in Verbindung mit den Franckeschen Stiftungen erzählen können.